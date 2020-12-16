عاجل.. مصرع عسكرى فى سقوط مروحية شمال الجزائر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الجزائرية، مصرع عسكرى فى سقوط مروحية شمال البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الجزائرية، مصرع عسكرى فى سقوط مروحية شمال البلاد. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، تجرى السلطات المختصة عمليات بحث عن عسكريين آخرين كانوا على متن المروحية التى سقطت شمال الجزائر.

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