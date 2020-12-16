رسمياً .. الرياض تنظم دورة الألعاب الآسيوية 2034

تستضيف الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034، فيما تقرر أن تنظم قطر آسياد 2030، بعد أن كسبت التصويت، وذلك في اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي الـ39، الذي عقد قبل قليل في العاصمة العمانية مسقط، بحضور الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.
وكان التصويت قد توقف لثلاث مرات بطلب من الوفد السعودي؛ نظراً لحدوث اختراق تقني، مما أدى للتلاعب في التصويت.
واجتمع الشيخ أحمد الفهد؛ بالوفدين السعودي والقطري، وأكد حرصه على نزاهة الانتخابات.
وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي قد وافقت، بالإجماع، على استضافة الفائز بالتصويت لدورة 2030، فيما تستضيف المدينة الأخرى دورة 2034.
وبدا التصويت، في وقت سابق، اليوم، حيث يتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة الآسيوية، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما، وأعقب ذلك تقرير اللجنة المشكّلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطّلعت عن قرب على ما تضمنته ملفات المتقدمين.
وتم التصويت إلكترونياً لأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما كان تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونياً.
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