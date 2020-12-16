جدة - نرمين السيد - وأضاف المكتب الإعلامى أنه إذا استمر سوء الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة أخرى، فإن المرافئ فى منطقتى رأس لانوف والبريقة قد تتأثر أيضا، وربما تتعرض مستويات الإنتاج للخطر بسبب محدودية قدرات التخزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مرفأى السدرة والزويتنية النفطيين فى ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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