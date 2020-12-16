كورونا فى فلسطين.. 2525 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 2525 إصابات جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة فى مارس الماضى إلى 131037 حالة.





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