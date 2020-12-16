ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل آمال بمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات اللاحقة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1854.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر الماضي عند 1858.13 دولار للأونصة.
فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1859.60 دولار للأونصة.
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