أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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