بن زايد عن لقاء السيسى: بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون

جدة - نرمين السيد - وقال بن زايد عبر حسابه على تويتر: "سعدت بلقاء أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور فى القضايا الإقليمية والدولية التى تهم أمن المنطقة واستقرارها". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب - فى تدوينة عبر حسابه فى وقت سابق - عن سعادته بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر. وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شرفت اليوم بلقاء أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثانى مصر، وقد تشاورنا اليوم فى مختلف القضايا.. التى نمضى فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، فى إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".

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