الجزائر تمدد إجراءات الحجر المنزلى الجزئى لمدة 15 يومًا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان حكومى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن القرار اتُّخذ بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) والهيئة الصحية.
وأوضح، أن هذه الإجراءات تندرج فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أى خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، وسيتم تكييفها كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب تطور الوضع الوبائى.
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