الجمارك السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من تركيا

جدة - نرمين السيد - ونجحت الجمارك السعودية فى ميناء جدة الإسلامى، فى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بلغت مقدارها 8,753,432 حبة، حيث عثر على الشحنة مخبأة ضمن إرسالية الحنطة المجروشة "جريش" وردت للمملكة عبر الميناء.

وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات السعودية، ضبطت 3 أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال الشحنة، مواطن سعودى، وسوريين".

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن على النعيم إن "حبوب الكبتاغون جاءت مخبأة داخل أكياس من إرسالية جريش"، مشيرا إلى أن الإرسالية كانت واردة من تركيا.

وأشار النعيم إلى أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائما بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل فى سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام فى فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب".