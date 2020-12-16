جدة - نرمين السيد - ونجحت الجمارك السعودية فى ميناء جدة الإسلامى، فى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بلغت مقدارها 8,753,432 حبة، حيث عثر على الشحنة مخبأة ضمن إرسالية الحنطة المجروشة "جريش" وردت للمملكة عبر الميناء.
وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات السعودية، ضبطت 3 أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال الشحنة، مواطن سعودى، وسوريين".
وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن على النعيم إن "حبوب الكبتاغون جاءت مخبأة داخل أكياس من إرسالية جريش"، مشيرا إلى أن الإرسالية كانت واردة من تركيا.
وأشار النعيم إلى أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائما بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل فى سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام فى فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمارك السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.