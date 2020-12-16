الاتحاد الأفريقى: قلقون من وجود 21 ألف مرتزق فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكد شرقى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الاتحاد الأفريقى يحمل همّا كبيرًا يكمن فى تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا، وخروج المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى بلدانهم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقى، يعمل مع الأمم المتحدة، لاسيما بعد انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.