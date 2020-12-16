العاهل البحرينى يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحسب "سكاى نيوز" : "إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى استطاعة المملكة الحد من انتشاره فى المجتمع".

وأعرب العاهل البحرينى عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة فى الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة، والمتطوعين الذين قدموا "أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع"، وفق ما ذكرت وكالة "بنا".