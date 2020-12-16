التعاون والقادسية يبلغان دور الثمانية لكأس الملك

صعد فريق التعاون لدور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضمك اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.
وتقدم التعاون بهدف مبكر حمل توقيع نجمه البوروندي سيدريك أميسي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضطر الفريق للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ياسين برناوي في الدقيقة 45 لحصوله على الإنذار الثاني.
رغم النقص العددي، أضاف الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 76، غير أن الأرجنتيني إيميليو زيلايا سجل هدف ضمك الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وفجر فريق القادسية المفاجأة بعدما أطاح بفريق الشباب مبكراً من المسابقة، بعدما تغلب عليه 1-0 بدور الستة عشر للمسابقة.
يدين القادسية بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسن محمد العمري، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليقود الفريق للصعود إلى دور الثمانية في البطولة.
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