رئيس الجزائر يعلن مصرع 3 ضباط إثر سقوط مروحية عسكرية فى البحر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الجزائرى فى بيان له اليوم: "بلغنى بمزيد من الأسى والحزن خبر استشهاد الضابطين المفقودين الوافى محمد الأمين، وخروسة نور الدين، إثر تحطم مروحية القوات البحرية"، معبرا عن مواساته ووقوفه فى هذه الفاجعة إلى جانب أسر الشهداء وكافة أفراد الجيش الوطنى الجزائرى.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية مصرع الملازم الأول بوزايدة نور الدين، جراء سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) فى عرض البحر، اليوم الأربعاء.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها، إلى أن المروحية سقطت أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء، فى حدود الساعة 11:25، على بعد (02) ميل بحرى شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بتيبازة.

وتقدم شنقريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى باسمه، ونيابة عن جميع مستخدمى الجيش، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الشهيد.

وعبر الفريق، لأسرة الملازم أول، عن وقوفه إلى جانبهم فى هذه الفاجعة، كما أمر بفتح تحقيق فورى لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.