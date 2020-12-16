البرلمان العراقى يقر قانون إجازة عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الأب بولس ساتى راعى الكنيسة الكلدانية فى مصر، وفقا لبيان صحفى، إن ذلك جاء بناء على طلب الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلى الطوبى بطريرك الكنيسة الكلدانية.

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