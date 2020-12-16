بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تشيد بقرار توحيد سعر صرف الدينار الليبى

جدة - نرمين السيد - وأكدت البعثة، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذا القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو تخفيف معاناة الشعب الليبى، وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، على أن "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - ولا سيما السياسيين الفاعلين فى البلاد -" لإبداء الشجاعة والتصميم والقيادة المماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبا وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبى بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.