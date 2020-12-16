الأميرة مضاوي بنت المنتصر تنضم لهيئة أعضاء الشرف لملتقى سيدات الفكر

أنضمت صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت المنتصر ال سعود لهيئة أعضاء الشرف لملتقى سيدات الفكر.

وعبرت الأستاذة / العنود العتيبي مؤسس ملتقى سيدات الفكر عن سعادتها بانضمام سمو الأميرة مضاوي وقالت : إننا في ملتقى سيدات الفكر فخورين بتواجد صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت المنتصر ال سعود ضمن هيئة أعضاء الشرف وبإسمي شخصياً اتقدم بوافر الشكر والتقدير لسموها لتلبيتها دعوتي وأشكر لها ثقتها الكريمة التي حقاً أعتز بها وبكل تأكيد ستكون إضافه كبيرة للملتقى ونتطلع لتحقيق أعلى الإنجازات التي تخدم الوطن وتسهم في دفع عجلة التنمية.

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