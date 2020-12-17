بيان من القوات المسلحة السودانية حول اعتداءات المليشيات الأثيوبية

جدة - نرمين السيد - أصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانا اليوم، حول تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من قبل قوات ومليشيات اثيوبية داخل الأراضى السودانية، وأكدت فيه أنها ترصد وتتابع الأحداث الجارية فى دولة أثيوبيا وأثارها على البلاد من تدفق اللاجئين وعدم الإستقرار فى الشريط الحدودى بين البلدين.





وأكد البيان، أن القوات المسلحة اتخذت عدد من الإجراءات من بينها السماح للاجئين الأثيوبين، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها، إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الإنتشار والإنفتاح فى مناطق داخل حدود السودان، بغرض الحيلولة دون إستغلال أطراف الصراع فى أثيوبيا لأراضى البلاد لإنطلاق أى نوع من العمليات وحماية الأراضى السودانية من أى مهددات.

وأشار البيان، إلى تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضى السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر فى الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود للسودانية.

وفيما يلى نص البيان بحسب وكالة الأنباء السودانية:

بيان من القوات المسلحة حول إعتداءات المليشيات الأثيوبية

لقد ظلت القوات المسلحة ترصد وتتابع الأحداث الجارية فى دولة أثيوبيا، وما ترتب عليها من أثار على السودان تمثلت فى تدفق اللاجئين الأثيوبين إلى داخل الأراضى السودانية، وحالة عدم الإستقرار فى الشريط الحدودى بين البلدين ،هذا الأمر الذى إتخذت حياله القوات المسلحة عدد من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الأثيوبين، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية، للقيام بدورها تجاههم إلى جانب قيام القوات المسلحة، بإعادة الإنتشار والإنفتاح فى مناطق داخل حدود السودان، بغرض الحيلولة دون إستغلال أطراف الصراع فى أثيوبيا لأراضينا لإنطلاق أى نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضى السودانية من أى مهددات.

مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضى السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر فى الأرواح والمعدات وعليه تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل على العهد حامية لتراب الوطن وشعبه، وقادرة على حسم أى تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتى أخر جندى، المجد للوطن والجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.