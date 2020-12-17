الحريرى يؤكد إصراره على معرفة اللبنانيين الحقيقة وراء انفجار بيروت

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، إنه مُصِرٌّ على أن يعرف اللبنانيون من يقف وراء انفجار ميناء بيروت، مؤكدًا أنه "لا غطاء على أحد، إنما فى إطار الاحترام الكامل للدستور".





ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال الحريرى فى تصريح له عقب لقاء مع البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى: "وضعت غبطة البطريرك فى جو التشكيلة التى قدمتها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا، ومن أهل النزاهة والكفاءة، وقادرين على القيام بالإصلاحات المتفق عليها". وتابع رئيس الحكومة المكلف: "أبلغته أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا، ولا أن أكون أنا رئيس حكومة، إنما الهدف هو وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وهذا الهدف لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان". وأضاف: "أكدت لغبطة البطريرك إصرارنا على معرفة الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، وحق جميع اللبنانيين، وفى الدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات"، لافتاً إلى أنه "فى هذا الإطار، لا غطاء على أحد ولا تغطية لأحد، إنما فى إطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين".

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