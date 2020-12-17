فرنسا تجدد طلبها بالموافقة على ترحيل صهر بن على إلى تونس

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة الاستئناف فى "آكس أون بروفانس" جنوب فرنسا، ستصدر قرارًا يوم 27 يناير المقبل بشأن ترحيل بلحسن الطرابلسى، صهر الرئيس التونسى الراحل زين العابدين بن على إلى بلاده، بعد أن جددت طلبها بهذا الصدد اليوم الأربعاء.





وأوقف الطرابلسى البالغ من العمر 58 عاما سنة فى فرنسا، مارس 2019، بعدما غادر كندا التى رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسى، وكان قد هرب من تونس قبل عشرة أعوام فى أعقاب سقوط نظام بن على. واصدر حكم عليه غيابيا بالسجن 33 عاما على خلفية جرائم اقتصادية ومالية، فيما تطالب تونس بترحيله لمحاكمته فى خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام. وكان الطرابلسى قدم ملفا العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة مقابل إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.

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