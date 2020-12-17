السعودية تعلن وصول شحنتين من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد الربيعة أنه سيتم توزيع اللقاح خلال الثلاثة أيام المقبلة، وأنه سيكون مجانيًا، طالبا من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول عليه.

ولم يفصح الوزير عن عدد الجرعات التى وصلت المملكة أو نوع اللقاح.

وذكر أن السلطات السعودية كانت قد سجلت الأسبوع الماضى لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لوباء "كوفيد 19" من أجل استيراده واستخدامه فى المملكة.