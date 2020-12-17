موريتانيا تتسلم 10 أجهزة تنفس صناعى من الصين لصد خطر كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه اللوازم الطبية الصينية تتمثل فى 10 أجهزة للتنفس الاصطناعى. كورونا من جانبه، المكلف بمهمة لدى رئاسة الوزراء الموريتانية، الناجى خطرى امبيريك، خلال إشرافه على استلام هذه المساعدة، أن هذه الأجهزة ستعزز من قدرات الطواقم الصحية الموريتانية فى إطار مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مجددًا التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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