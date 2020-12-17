انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض.

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعوديةالسعودية.. أكثر من 100 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، يوم أمس الأربعاء، إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.