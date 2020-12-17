قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "علينا أن نعمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها في الوقت ذاته".
وأضاف روحاني خلال مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية عبر تقنية الفيديو "أنه لا ينبغي تأجيل إلغاء العقوبات الأمريكية ولو لساعة واحدة والحكومة ستوظف كل طاقتها لذلك".
وقال روحاني "أؤكد للشعب الإيراني أن مقاومته وصموده سيجبران العدو على الاستسلام".
وتابع "صمود إيران لثلاث سنوات سيؤدي إلى إخضاع الإدارة الأمريكية المقبلة ورفع العقوبات والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي".
وأضاف روحاني "نؤكد على دعوة المرشد إلى الوحدة الوطنية لأنها تصنع لنا القوة الوطنية وتجبر الآخرين على الخضوع أمام حقوق إيران".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإيراني: يجب العمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.