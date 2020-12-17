شاهد.. وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا. وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.
وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا (فيديو)انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية
وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم أمس الأربعاء.
وقال الربيعة بعد تلقيه اللقاح: "أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق.. خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم".
واعتبر أن "اليوم بداية انفراج الأزمة"، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على "رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة وعلى حرصه على صحة المواطن والمقيم".
كما شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "على حرصه ومتابعته لهذه الأزمة قبل ظهور أي حالة في المملكة وحرصه على تطبيق أعلى احترازات لضمان سلامة الجميع".
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