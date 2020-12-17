الأرصاد : هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق

الخليج – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار متفرقة تسبق برياح نشطة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.