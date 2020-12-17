هيئة المحاسبين : نظام جديد يغلظ العقوبة خلال أسبوعين

أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد ‏المغامس، أن هناك نظامًا جديدًا يغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية سيصدر ‏خلال الأسبوعين المقبلين.‏

‏وكشف المغامس عبر لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس الأول (الثلاثاء)، أن العقوبات الجديدة تصل ‏إلى 500 ألف ريال حال المخالفة، بالإضافة إلى‎ ‎اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا ‏تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب ‏الترخيص‎.‎

وأبان أنه في حال وقوع مخالفات جنائية عن عمد، كالتوقيع على تقارير تضم ‏أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فإن عقوبة ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بمليوني ريال.‏

وقال إن النظام الجديد يأتي بهدف تحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عَمِل المحاسب كمحاسب قانوني، أو كخبير فني عُين من قبل المحكمة أو من قِبل أصحاب المصلحة.