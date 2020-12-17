بالفيديو .. وزير ⁧‫الصحة‬⁩ يتلقى أولى جرعات لقاح ⁧‫كورونا

تلقى صباح اليوم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.
وكان قد أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحًا؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.
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