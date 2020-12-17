توقيع عقد شراكة مجتمعية بين «الجمعية الاستهلاكيه» و مستوصف الابتسامة الخليجية

وقعت الجمعية الاستهلاكبة بخميس مشيط الليله (الثلاثاء )الموافق ١٤٤٢/٤/٣٠ عقد شراكة مجتمعية مع مجمع الابتسامة الخليجية للخدمات الصحية وتخصصات الاسنان والجلدية لمساهمي الاستهلاكيه والمتسوقين وعائلاتهم وفق شروط معينه بواقع تخفيض 30٪ على جميع الخدمات ،
بحضور رئيس الحمعية الاستهلاكية الاستاذ سعيد بن بلدم الشهراني و نائب الرئيس سعد بن تركي ال حميد و عضو مجلس الاداره سعيد ابراهيم آل شحبي ومدير ادارة الاستهلاكيه ابراهيم الهاجري وبحضور عضو الاداره مشاري ابو قيس ومدير المجمع عامر محمد الشهراني ، ومديرة التسويق الاستاذة سالمه الشهري .
وأوضح امين المجلس والمتحدث الرسمي للجمعية الاستهلاكية الاستاذ /فهد مسفر الهائج بأن هذه الشراكة تهدف الي ترسيخ التعاون وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية والأهداف المشتركة لهما في خدمة المجتمع و تساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير استهلاكية محافظة خميس مشيط والهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق التكامل التنموي بين مؤسسات المجتمع وتجسيد الأهداف الوطنية.
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