السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا.. ووزير الصحة: بداية لانفراج أزمة

جدة - نرمين السيد - وقال الربيعة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "اليوم بداية لانفراج أزمة، وبتوجيهات الملك سلمان بدأت أكبر عملية تطعيم فى المملكة".

وأضاف وزير الصحة السعودى، أن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولى العهد لإطلاق عملية التطعيم، مؤكدا على مأمونية اللقاح.

وتابع بأنه سيكون لدينا مراكز لقاح فى جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المواطنين والمقيمين سيتلقون اللقاح مجانا.