أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا. وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان. ووفق “رويترز”، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.