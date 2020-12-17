الإفراج عن 18 صيادا إيطاليا كانوا محتجزين في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في شرق ليبيا، منذ أيلول/ سبتمبر‎ الماضي.

وأكد رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيته، بعد وصولهما إلى بنغازي، للقاء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الإفراج عن 18 صيادا من صقلية، كانوا محتجزين في ليبيا، منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وكتب كونتي على تويتر: ”أهلا بكم في دياركم“، مرفقا التغريدة بصورة للصيادين.

من جهته، كتب دي مايو ”صيادونا أحرار“، مؤكدا في منشور على فيسبوك، أنه في بنغازي في شرق ليبيا للقاء حفتر.