الإفراج عن 18 صيادا إيطاليا كانوا محتجزين في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في شرق ليبيا، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكد رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيته، بعد وصولهما إلى بنغازي، للقاء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الإفراج عن 18 صيادا من صقلية، كانوا محتجزين في ليبيا، منذ مطلع أيلول/سبتمبر.
وكتب كونتي على تويتر: ”أهلا بكم في دياركم“، مرفقا التغريدة بصورة للصيادين.
من جهته، كتب دي مايو ”صيادونا أحرار“، مؤكدا في منشور على فيسبوك، أنه في بنغازي في شرق ليبيا للقاء حفتر.
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