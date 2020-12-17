عاجل.. الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى الإفراج عن الصيادين بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، ووزير خارجيته لويجى دى مايو، إلى بنغازى للقاء قائد الجيش خليفة حفتر. جاء ذلك وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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