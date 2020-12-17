الكويت تعلن تعافى 204 حالات جديدة من فيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 204 حالات من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 143 ألفا و113 حالة.





وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال204 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 310 حالات من فيروس "كورونا".

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