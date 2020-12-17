للموهوبين: تعليم عسير يدعوا للتسجيل في برنامج موهبة

الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تدعوا أولياء الأمور، ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى سرعة حث الطلاب على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام الجاري، و ذلك عن طريق تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة.

حيث يأتي هذا البرنامج في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى اتاحة الفرصة للموهوبين والتعرف عليهم، بتقديم برامج محلية ودولية لهم بعد اجتياز المقياس حسب التصنيف للدرجات المعلنة، لذلك تحرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارة الموهوبين على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الأول ثانوي، والاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية التخصصية التي تقدم للطلاب الموهوبين.

ودعا “آل عواض” أولياء الأمور والمدارس إلى حث وتشجيع الطلاب على التسجيل عبر بوابة “موهبة” http://www.mawhiba.sa/Gifted ، مشيرا إلى أن آخر موعد للتسجيل هو التاسع من جمادى الأولى من العام الجاري.