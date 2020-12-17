كبت طاقات ذوي الإعاقات

لن اتحدث في مقالي عن تعريفات ومسميات ذوي الإعاقة والفئات ودرجات الإعاقة المتفاوتة واسباب الإعاقة وكيفية التعامل مع سلوكهم اليومي ، كل تلك الأمور واضحة ولا تحتاج لتوضيح .

فتوضيح الواضحات من السذاجة وتضييع الوقت والإبتعاد عن المشكلة الحقيقية ، كما يقال ملء الفراغ بالتكرار دون فائدة

ولكن هذا المقال موجه للمسؤول الكسول المكتفي بالطبطبة على ذوي الإعاقة والتصوير معه بمنظر لا يخلو من الإنسانية المصطنعة .

المعاق هو شخص لديه خلل جسدي او عصبي او ذهني ولكن في داخله طاقة تحتاج لمن ينميها ويصقلها ويوظفها في المكان المناسب.

لا يحتاج صاحب الإعاقة للتعاطف وجعل قضيته عبارة عن موقف إنساني درامي ، يحتاج التدريب والتوظيف الصحيح كما اسلفت بالمكان الصحيح .

فالإنتاجية بجودتها لا بكمها وفي هذا الزمن تعددت وسائل التقنية واصبح “المعاق” يستطيع إدارة امور نفسه بإعانة الله اولاً ثم اللجوء للتقنية ، بمعنى اصح انه يستطيع التخلي تمامًا عن مساعدة الإنسان ، لماذا يتم عزل ذوي الإعاقة عن مجتمعهم؟

ليس من المنطقي عزل هذه الفئة عن المجتمع سواء بمجالات الحياة المتعددة او بالتعليم او بالتوظيف .

دمج هذه الفئة هو الحل للتخلص من هذا التصنيف والنظرة القصيرة الغير منطقية بحقهم . ليس من المنطق ان تشعر تلك الفئة بالعجز والقصور من خلال إبعادهم عن محيطهم التعليمي والتوظيفي ، ليس حل ابدًا بل اعتبر ذلك تهرب من المسؤولية من اقصر الطرق واسهل الحلول .

نتفق جميعًا ان ذوي الإعاقات لديهم مشكلة وهي إما ان تكون ذهنية او جسدية او عصبية او فقد لإحدى الحواس والواجب على المسؤول إيجاد الحلول لدمجهم مع المجتمع دمج كامل وإستغلال طاقاتهم المتفاوتة فيما يخدم دينهم ووطنهم ومجتمعهم.

ترك هذه الفئة دون تدريب وتوظيف ينمي في ذاتهم الإعتماد على الآخرين ويشعرهم بأنهم اشخاص غير مرغوب بهم

وهذا يزيدهم فوق وجعهم وجع وفوق معاناتهم معاناة

يجب على المسؤول ان يعي انه محاسب امام الله وان من الواجب عليه إنتشال هذه الفئة من الإهمال الغير مبرر

هنا تظهر حنكة وفعالية المسؤول المكلف من الدولة لهذه المهمة الموكلة له، تدريب ذوي الإعاقة هو الحل.

التدريب المنتهي بالتوظيف في جميع المجالات سينهي هذه المشكلة عن بكرة ابيها ، ولن يفاقم المشكلة ويزيد اعداد المتكدسين في البيوت .

مثل ما ان الأصحاء تحكمهم قدرات متفاوتة ايضًا ذوي الإعاقات قدراتهم متفاوتة .

هناك عقول عبقرية ومبتكرة من ذوي الإعاقة وهناك عقول متوسطة واقل من متوسطة وهذا طبيعي في كل فئة من المجتمع . لا نحكم على الجميع ونضعهم في درجة واحدة

لأن الله خلق الناس ووضعهم في درجات.

على المسؤول الإلتفات لهذه الفئة وإبتكار اساليب جديدة لدعمهم وإحياء مجالات جديدة قد يبدعوا فيها .

اين الوزارات؟ اين الجهات الرسمية عنهم؟

يجب ان تبتعد بوجهة نظري جميع الجهات الغير ربحية مثل الجمعيات الخيرية والمبادرات الشخصية ، نثمن لهم جهودهم ونعلم ان اهدافهم سامية ، ولكن هذه الجمعيات مثل الرماد الذي يذر بالعيون .مثل البندول المسكن لأوجاع ذوي الإعاقة .

يفترض ان تتحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها وتعي جيدًا ان النجاح الحقيقي في حل المشكلات الاصعب ثم الاسهل

يستطيع الشخص الصحيح ان يوجد لنفسه دخل بجميع الطرق ويستطيع التخلي عن الجهات التوظيفية.

ولكن ذوي الإعاقة يحتاج للتدريب والبيئة الخصبة التي تساعده على الإنتاجية ، لذلك هذا الخطاب موجه للمسؤول الموكلة لديه قضية ذوي الإعاقة بجميع تفاصيلها ، إصنع لهم مجالات تعطيهم بها حقوقهم ، من الواجب عليك ان تنتشلهم من غياهب الظلام ومن الشتات الذي يسكن عقولهم واجسادهم.

الجدير بالذكر ان عدد الاشخاص من ذوي الإعاقة لا يتجاوز ثلاثة في المئة من المجتمع ، تسعين في المئة منهم دون وظائف ودون تدريب ، مع العلم ان اغلبهم يملكون شهادات جامعية

ننتظر العمل الحقيقي لتطوير مجالات ذوي الإعاقة

فمعاهدات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق ذوي الإعاقة تدعو لإيجاد الحلول الكاملة لهذه الفئة ودمجهم في المجتمعات ، ونحن اولى من غيرنا لما تتمتع به حكومتنا من منح للحقوق ، ولا تنسى سيدي المسؤول ان واجبك الديني يحتم عليك إعطاء كل ذي حق حقه.

وفي الختام ارجو ان يصل مقالي للمسؤول على شؤون ذوي الإعاقة .

ثلاثة مطالب يجب التركيز عليها : الدمج، والتدريب، والتوظيف.

كتبه: فيصل السفياني