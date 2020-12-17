القبض على 6 مخالفين بنجلاديشيين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري تعود ملكيته لمواطن مكّنهم من ذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متّخِذين من متجر للقرطاسية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لجمع الأموال من بني جلدتهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (44,845) ريالًا، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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