العربية : الهجوم الذى تعرض له جنود من الجيش السودانى مصدره قوات منظمة

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" عن مواقع سودانية، اليوم الخميس، بأن الهجوم الذى تعرض له جنود من الجيش السودانى مصدره قوات منظمة وليس ميليشيا، مشيرة إلى تعرض جنود عائدين من المعارك الحدودية لقصف من الجيش الإثيوبى.





يذكر أن قوة من الجيش السودانى تعرضت لكمين من قبل قوات ومليشيات إثيوبية داخل الأراضى السودانية، أمس الأربعاء. وأكد الجيش السودانى -بحسب بيان له- أنه يرصد ويتابع الأحداث الجارية فى دولة إثيوبيا وآثارها على البلاد من تدفق اللاجئين وعدم الاستقرار فى الشريط الحدودى بين البلدين. وأوضح الجيش أنه نتيجة للهجوم، حدثت خسائر فى الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودة القوة من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود للسودانية.

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