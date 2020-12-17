السعودية تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6091 حالة، مشيرة إلى تعافى 173 حالة جديدة؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 351 ألفا و365 حالة.

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