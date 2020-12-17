كورونا في الإمارات.. 140 ألف فحص جديد وشفاء 792 حالة  

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، إجراء 139,909 فحوص جديدة لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 189,866 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 629 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 792 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 166,541 حالة.

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