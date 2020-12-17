إغلاق المدارس والجامعات فى فلسطين بداية من الأحد لمواجهة تفشى كورونا

وقال اشتية -فى تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الخميس إن لجنة الطوارئ العليا صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلى من 7 مساء وحتى 6 صباحاً فى مختلف المحافظات، والاستمرار فى فرض الإغلاق الشامل يومى الجمعة و السبت، ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة فى قطاعى السياحة والخدمات، عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر الجارى.
وأوضح أن النظام الصحى وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعانى تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذى حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية المجتمع من الفيروس.
وأضاف أنه تقرر أيضاً تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير المتلمزمين بالإجراءات، داعياً فى ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطنى والمساندة فى حماية أرواح المواطنين.
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