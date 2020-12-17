جدة - نرمين السيد - قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، إن البحرين تأخذ بأقصى الجدية ما يأتى ضمن استهداف قطر المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين.





وأضاف آل خليفة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أن "أزمة قطر فى علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة". وتابع "أسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقتلهم أو خطفهم ومصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم". وأوضح "اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح على مر العقود، إلا أنه ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا فى أرواحهم وأرزاقهم". وأكد مستشار ملك البحرين أنها "مسألة نأخذها بأقصى الجدية وعلى قطر أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التى تتحمل مسؤوليتها بالكامل". وفى وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية البحرينية خفر السواحل القطرى الشهر الماضى بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار ملك البحرين : اعتدنا مؤامرات قطر المكشوفة وتزويرها الصريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.