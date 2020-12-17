المحقق فى انفجار بيروت يوقف التحقيقات لحين الفصل فى طلب تنحيته

جدة - نرمين السيد - قرر قاضى التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات فى الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى شهر أغسطس الماضى، وقف التحقيق بشكل مؤقت لمدة 10 أيام، لحين الفصل فى الطلب المقدم بتنحيته عن استكمال التحقيقات وإسنادها إلى قاضى آخر.





وكان الوزيران السابقان النائب على حسن خليل والنائب غازى زعيتر، واللذين أسند إليهما المحقق العدلى قاضى التحقيق فادى صوان، اتهامات بالإهمال والتقصير الذى تسبب فى حدوث انفجار ميناء بيروت البحرى وسقوط ضحايا، قد تقدما بطلب لرد "تنحية" قاضى التحقيق وتكليف أحد القضاة الآخرين بمباشرة التحقيقات بدلا منه.

وجاء طلب الرد المقدم من الوزيرين السابقين، بعدما اعتبرا أن الإجراءات التى اتخذها "صوان" بحقهما تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، لا سيما فى ما يتعلق بإصراره على توجيه اتهامات إليهما واستجوابهما دونما مراعاة لإجراءات قانونية معينة فى ضوء عضويتهما البرلمانية والتى تمنحهما حصانة نيابية.

وكان قاضى التحقيق بصدد أن يستجوب النائبين على حسن خليل وغازى زعيتر أمس الأربعاء، غير أنهما تخلفا عن المثول أمامه، فقرر إرجاء الاستجواب إلى 4 يناير المقبل. فى حين كان يُنتظر أن يستجوب غدا الجمعة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والذى يعتبر بدوره أن توجيه الاتهام إليه يأتى من سياق استهداف سياسى يتعرض له موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، وسبق ورفض المثول قبل 3 أيام أمام القاضى صوان.

وسبق للقاضى فادى صوان سبق أن وجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق على حسن خليل، ووزيرى الأشغال السابقين غازى زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب فى وفاة وإيذاء مئات الأشخاص.

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التى اعتبرت أن قاضى التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين على حسن خليل وغازى زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابى قبل اتخاذ أى إجراء قضائى حيالهما.

كما اعتبر مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية فى لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريرى وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتى فى إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسى ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.