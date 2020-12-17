المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3.844.953 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6804 حالة.

كما تم تسجيل 3163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى عدد حالات التعافى 369.998 حالة.