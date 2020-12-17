البرهان يتفقد المنطقة العسكرية الشرقية فى أعقاب الاعتداءات الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز الإعلام الأمنى -فى بيان مساء اليوم- أن البرهان وصل لولاية القضارف "شرق السودان"، يُرافقه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من أعضاء رئاسة هيئة الأركان؛ للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة، لافتا إلى أنه كان فى استقبال البرهان والوفد المرافق له، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض.

تأتى الزيارة فى أعقاب إعلان القوات المسلحة السودانية أمس الأربعاء، أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضى السودانية، نتج عنه خسائر فى الأرواح والمعدات.