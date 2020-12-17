خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة

الخليج – واس : أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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