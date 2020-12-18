سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد الوفيات بكورونا 

سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي، وذلك بعد رصد 17 وفاة جديدة اليوم.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 571 حالة، وكانت أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها يومي الجمعة والسبت الماضيين عند 15 حالة وفاة.

وتركزت الوفيات الجديدة في طرطوس التي سجلت 6 وفيات تلتها دمشق بـ 3 وفيات من أصل الحالات الـ 17 المعلن عنها اليوم.

كذلك سجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية بالإعلان عن تسجيل 156 أصابة جديدة، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 9759 إصابة، بينها 4616 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 68 حالة من الفيروس.

وتركزت الإصابات الجديدة في السويداء بواقع 28 إصابة، تلتها درعا بـ 25 إصابة، فحمص بـ 20 إصابة.

وتشهد البلاد تزايدا في انتشار الفيروس بعد أشهر من رفع الإجراءات التي سبق أن اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة انتشاره، وهو ما دفع إلى إعادة فرض بعض الإجراءات مؤخرا ومنها فرض ارتداء الكمامة في المؤسسات والأماكن العامة المغلقة، ووسائط النقل العامة.