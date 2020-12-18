الصحة : تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (174) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360690) حالة، من بينها (3016) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (436) حالة حرجة، كما تم تسجيل (208) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (351573) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6101)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً “لافتةً أنه تم إجراء (42448) فحص مخبري جديد.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩