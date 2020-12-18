إيداع معاشات الضمان لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالًا سعوديًا، حيث تم إيداع 1,411,889,960 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,253,572ريالًا، و102,824,541ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
وأكد المبارك أنه تم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.
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