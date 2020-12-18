يناير المقبل.. قبرص تفتح أبوابها للسياح السعوديين

أعلنت الحكومة القبرصية أنها ستفتح أبوابها في الأول من شهر يناير المقبل أمام السياح القادمين من 56 دولة؛ من ضمنهم المملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أنها سمحت للسياح القادمين من الدول التي تقع في المستوى الآمن من فيروس كورونا، وأنها ستعلن عن بعض الإجراءات الصحية للقادمين إليها.
وأضاف البيان أنه سيطلب من جميع السائحين القادمين من الـ56 دولة، إجراء فحص كورونا عند الوصول إلى البلاد كإجراء احترازي.
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