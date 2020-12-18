انخفاض الذهب مع انتعاش الدولار

انخفاض الذهب مع انتعاش الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ انتعش الدولار بعد أن قاد تنامي آمال إقرار تحفيز أمريكي الذهب للارتفاع على مدى 3 أيام، مما يضع المعدن على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 1884.41 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش.

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1889.40 دولار للأونصة.

وخلال هذا الأسبوع، ارتفع الذهب بنسبة 2.4 في المائة.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المائة، فوق ما يزيد قليلا فحسب عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.